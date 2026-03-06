Amerika Birleşik Devletleri Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırılara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, ABD güçlerinin İran’daki belirlenen hedefleri vurduğu anların yer aldığı videolar yayımlandı.

Paylaşımda, operasyonların ABD ordusunun askeri kapasitesini ve operasyonel gücünü ortaya koyduğu ifade edildi.

Saldırı Anları Paylaşıldı

CENTCOM’un paylaştığı görüntülerde, ABD güçlerinin İran’daki bazı hedefleri vurduğu anların yer aldığı görüldü. Açıklamada, operasyonların Amerikan ordusunun güçlü askeri varlığını sürdürdüğünü gösterdiği belirtildi.

“ABD’nin Askeri Gücü Devam Ediyor” Mesajı

Paylaşımda ayrıca, İran’daki hedeflerin ABD güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilerek, bunun Amerikan ordusunun “ezici askeri gücünün sürekliliğini” ortaya koyduğu vurgulandı. Açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.