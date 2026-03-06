Tedavi için gerekli yaklaşık 2,9 milyon doların toplanması amacıyla, A Milli Futbol Takımı futbolcuları tarafından imzalanan ay-yıldızlı forma, Demirci Belediyespor tarafından açık artırmaya çıkarıldı. Formadan elde edilecek gelirin tamamı, Keskin adına açılan valilik onaylı resmi bağış hesabına aktarılacak.

Demirci ilçesinde yaşayan Uzm. Dr. Haluk Keskin’in oğlu Rahmi Kerem Keskin’e 10 ay önce hastanede yapılan testler sonucu DMD teşhisi konulmuştu. Ailenin yurt dışındaki tedavi masraflarını karşılayabilmek için başlattığı kampanya kapsamında, Demirci Belediyespor ve Demirci Belediyesi iş birliğiyle “Rahmi Kerem Keskin Futsal Turnuvası” düzenlendi. Turnuvaya kamu kurumları, esnaf ve kırsal mahallelerden oluşturulan 17 takım katıldı.

Turnuva devam ederken kulüp yönetimi, minik Rahmi Kerem’e destek olmak için A Milli Futbol Takımı’nın imzaladığı formayı açık artırmaya çıkardı. Açık artırma süreci, kulübün resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak yorumlarla yürütülecek.

Demirci Belediyespor Yöneticisi Mustafa Kula, formadan elde edilecek gelirin tamamının resmi bağış hesabına yatırılacağını belirterek, kampanyanın minik Rahmi Kerem’in sağlığına kavuşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.