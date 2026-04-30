“Mabel Matiz” adıyla tanınan şarkıcı Fatih Karaca hakkında, “Perperişan” adlı şarkısının sözlerinde müstehcen ifadeler bulunduğu ve eserin dijital platformlarda yaş sınırı olmaksızın yayınlandığı iddiasıyla açılan davada savcılık mütalaasını açıkladı. Savcı, Karaca’nın 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını talep etti.

“Müstehcen yayınların yayınlanmasına aracılık etmek” suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Fatih Karaca’nın davası İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya sanık katılmazken, taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, şarkı sözlerinde bedensel ve ruhsal metaforlar üzerinden cinsel çağrışımlar yapıldığını, içeriklerin genel ahlaka aykırı nitelik taşıdığını belirtti.

Mütalaada ayrıca, söz konusu içeriklerin çocukların da erişebileceği dijital platformlarda yayınlandığı vurgulandı.

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre verilmesine karar vererek duruşmayı 8 Mayıs tarihine erteledi.