Ay Yapım tarafından hazırlanan ve Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, İspanyol yapımı “Vis A Vis” dizisinin yerli uyarlaması için beklenen süreç ertelendi. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstleneceği ve atv ile görüşmeleri süren proje, yeni sezon öncesi ileri bir tarihe alındı.

Erteleme Nedeni Şiddet Tartışmaları

Kulis bilgilerine göre dizinin ertelenmesinde, yapımın yoğun şiddet içeren sahneleri etkili oldu. Son dönemde Urfa ve Maraş’ta yaşanan ve kamuoyunda büyük üzüntü yaratan okul saldırılarının ardından, dizilerdeki şiddet sahneleri yeniden tartışma konusu haline geldi.

Bu süreçte birçok projede yer alan silahlı ve şiddet içerikli sahnelerin ya kaldırıldığı ya da azaltıldığı biliniyor.

Hapishanede Hayatta Kalma Mücadelesi

“Vis A Vis” dizisinin orijinal hikayesi, sevdiği adamın kurduğu tuzak sonucu zimmetine para geçirme suçuyla karşı karşıya kalan Macarena Ferreiro’nun hikayesini konu alıyor.

Dizide, Ferreiro’nun Cruz del Sur hapishanesinde hayatta kalma mücadelesi ve acımasız hapishane düzeni içinde verdiği savaş ekranlara yansıtılıyor.