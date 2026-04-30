EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs 2026 Cuma günü Ankara’da gerçekleştirilecek açık hava toplantıları ve yürüyüşler nedeniyle bazı ulaşım düzenlemelerine gidileceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, Valilik kararı doğrultusunda ANKARAY hattında bulunan Anadolu Meydanı istasyonu, ilk seferden itibaren yolcu iniş ve binişine kapatılacak. Uygulamanın, etkinlikler sona erene kadar devam edeceği bildirildi.

EGO, diğer istasyonlarda işletimin normal şekilde sürdürüleceğini açıkladı.

Öte yandan 12.00-17.00 saatleri arasında Kazım Karabekir Caddesi’nin Atatürk Kültür Merkezi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümünün araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Bu süreçte bölgeden geçen otobüs hatlarının alternatif güzergâhlar üzerinden hizmet vereceği kaydedildi.

Vatandaşların, planlanan düzenlemeleri dikkate alarak toplu taşıma kullanımı ve seyahat planlarını buna göre yapmaları istendi.