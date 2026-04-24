Edinilen bilgilere göre, yapılan anlaşma kapsamında Formula 1’in Türkiye’ye dönüşü için takvim netleşmeye başladı. Buna göre İstanbul’daki ilk yarışın 2027 yılında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Bu gelişme, hem motor sporları tutkunları hem de Türkiye’nin spor turizmi açısından büyük önem taşıyor.

İstanbul Park Yeniden Küresel Sahneye Çıkıyor

Uzun yıllar boyunca Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapan İstanbul Park, yeniden dünya motorsporlarının merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. TOSFED’in işletmeyi devralmasıyla birlikte pistin uluslararası standartlara uygun şekilde modernize edilmesi ve organizasyon kapasitesinin artırılması planlanıyor.

Türkiye İçin Stratejik Hamle

Formula 1’in yeniden Türkiye’ye gelmesi, yalnızca spor alanında değil; turizm, ekonomi ve uluslararası tanıtım açısından da önemli katkılar sağlayacak. İstanbul’un küresel spor etkinlikleri takviminde yeniden yer alması, şehri uluslararası arenada daha da görünür kılacak.

Kritik Süreçte Sona Gelindi

Formula 1 yönetimi ile yürütülen görüşmelerde sona gelinirken, yapılacak resmi açıklama ile birlikte anlaşmanın tüm detaylarının netleşmesi bekleniyor. Gözler bugün saat 15:00’te yapılacak duyuruya çevrildi.

Formula 1’in İstanbul’a dönüşü, Türkiye’de motor sporlarının yeniden yükselişe geçeceğinin güçlü bir sinyali olarak değerlendiriliyor.