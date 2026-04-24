Bugün Beşiktaş ve Beyoğlu ilçelerinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle kritik yollar trafiğe kapatılacak.
Kapatılacak Yollar
- Gazhane Caddesi’nden Dolmabahçe yönüne araç geçişi durdurulacak
- Gümüşsuyu MKE önünden Dolmabahçe istikametine akış verilmeyecek
- Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu Caddesi tamamen trafiğe kapatılacak
- Mete Caddesi Kavşağı’ndan Dolmabahçe yönüne geçiş olmayacak
- Meclis-i Mebusan ve Kemeraltı caddeleri (Karaköy-Tophane arası Beşiktaş yönü) kapalı olacak
- Dolmabahçe Caddesi ve bağlantı yolları çift yönlü trafiğe kapatılacak
- Galata Köprüsü Beyoğlu istikameti araç trafiğine kapalı olacak
Tramvay Seferlerinde Kısıtlama
- Tophane
- Fındıklı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi önü
- Kabataş
Bu duraklarda tramvaylar yolcu alımı yapmayacak.
Alternatif Güzergahlar
Sürücüler için önerilen yollar:
- Çırağan Caddesi
- Tersane Caddesi
- Refik Saydam Caddesi
- Boğazkesen Caddesi
- Barbaros Bulvarı
- Unkapanı Köprüsü
Üsküdar’da Yarın Yoğun Trafik Düzenlemesi (05:00 – 09:00)
Üsküdar ilçesinde yarın sabah saatlerinde önemli yol kapatmaları uygulanacak.
Kapatılacak Yollar
- Harem Sahil Yolu (Selimiye Caddesi – Hakimiyeti Milliye Caddesi arası)
- Bu güzergaha çıkan tüm bağlantı yolları
- D-100 kara yolu Tıbbiye ayrımları ile Harem bağlantıları
Kuzeyden gelen trafik akışı Tıbbiye Caddesi’ne yönlendirilecek.
Ek Kısıtlamalar
- Harem ve Sirkeci arabalı vapur iskele girişleri kapalı olacak
Alternatif Güzergahlar
- Nuh Kuyusu Caddesi
- Hakimiyeti Milliye Caddesi
- Dr. Eyüp Aksoy Caddesi
- Paşalimanı Caddesi
Sürücülere Uyarı
Yetkililer, belirtilen saatlerde trafiğe çıkacak sürücülerin alternatif güzergahları tercih etmelerini ve toplu taşıma kullanmalarını öneriyor. İstanbul’da trafik yoğunluğunun özellikle belirtilen bölgelerde ciddi şekilde artması bekleniyor.
Güncel trafik gelişmeleri için resmi duyuruların takip edilmesi önem taşıyor.
Kaynak: AA