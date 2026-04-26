ABD’de düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan olay, kısa süreli paniğe neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın da katıldığı program sırasında silah sesleri duyulması üzerine güvenlik ekipleri harekete geçti.

Güvenlik görevlileri, olası bir tehlikeye karşı Trump’ı hızla salondan uzaklaştırarak güvenli bir alana götürdü. Olay sırasında salonda bulunan davetliler de büyük şaşkınlık yaşadı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, silahlı şüphelinin güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandığını duyurdu. Trump, paylaşımında güvenlik birimlerinin hızlı ve etkili müdahalesine dikkat çekti.

“HIZLI VE CESURCA MÜDAHALE EDİLDİ”

Yaşananları “hareketli bir akşam” olarak nitelendiren Trump, Gizli Servis ve kolluk kuvvetlerinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini belirtti. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, detayların araştırıldığı bildirildi.