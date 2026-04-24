Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, bazı Amerikan medya kuruluşlarının kendisinin İran ile ilgili süreci hızlandırmak istediğine dair iddialarını reddetti. New York Times ve CNN’i hedef alan Trump, “Yalan haber üreten medya, artık inandırıcılığını kaybetti” diyerek sert eleştirilerde bulundu.

Trump, şu ifadeleri kullandı:

“Çökmekte olan New York Times’ı okuyan veya yalan haber CNN’i izleyen ve benim İran ile savaşı bitirmek için sabırsızlandığımı düşünenler bilsin ki, ben bugüne kadar en az baskı hisseden kişiyim.”

İran’a yönelik sert değerlendirmeler

Trump açıklamalarında İran’ın askeri kapasitesine dair dikkat çekici iddialarda da bulundu. İran’ın sahada ciddi kayıplar verdiğini öne süren Trump, şu değerlendirmeleri yaptı:

İran donanmasının ağır hasar aldığı

Hava kuvvetlerinin “dağıtıldığı”

Radar ve savunma sistemlerinin etkisiz hale geldiği

Ülke liderliğinin büyük kayıplar yaşadığı

Trump, bu gelişmeler ışığında İran için zamanın daraldığını savundu.

“Anlaşma ancak ABD için iyi olursa yapılır”

Olası bir anlaşmaya ilişkin net bir çerçeve çizen Trump, ABD’nin çıkarlarının öncelikli olduğunu vurguladı. Açıklamasında, “Bir anlaşma ancak ABD, müttefiklerimiz ve dünya için uygun olduğunda yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

Medyaya eleştiri devam etti

Trump, açıklamasının bir diğer bölümünde Amerikan medyasını hedef alarak, düşük izlenme ve abone oranlarının nedeninin güven kaybı olduğunu iddia etti. Medyanın kamuoyu üzerindeki etkisini yitirdiğini savunan Trump, bu durumun sürece dair yanlış algılar oluşturduğunu ileri sürdü.