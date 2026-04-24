Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beyaz Saray’da İsrail ve Lübnan temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantıya dair detayları paylaştı. Görüşmede üst düzey isimlerin yer aldığını belirten Trump, temasların “olumlu geçtiğini” ifade etti.

Toplantıya katılan isimler arasında:

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance

Dışişleri Bakanı Marco Rubio

İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee

Lübnan Büyükelçisi Michel Issa

Trump, ABD’nin Lübnan’a Hizbullah’a karşı kendini koruması konusunda destek vereceğini de açıkladı.

“Ateşkes uzatılacak” mesajı

Trump, bölgedeki ateşkes sürecine ilişkin en önemli açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 3 hafta uzatılacak.”

Ayrıca ilerleyen dönemde İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun ile bir araya gelmeyi planladığını da belirtti.

Bölgedeki gerilim ve süreç

İsrail ile Lübnan arasında varılan 10 günlük geçici ateşkesin 17 Nisan’da yürürlüğe girdiği bilinirken, Trump’ın açıklamasıyla birlikte sürecin daha uzun bir diplomatik çerçeveye taşındığı ifade ediliyor.