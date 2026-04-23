Danimarka’da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.

Kaza, başkent Kopenhag’ın yaklaşık 50 kilometre kuzeyindeki Hillerod ile Kagerup kentleri arasındaki demir yolu hattında sabah saatlerinde gerçekleşti. Yerel basına göre çarpışmanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Yetkililer, hastaneye kaldırılan yaralılardan 5’inin sağlık durumunun kritik olduğunu açıkladı. Bölge polisi, kazanın yaşandığı hatta ulaşımın geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.