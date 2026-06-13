Ankara’da beklenen hava değişimi için yetkililerden uyarı geldi. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak kent genelinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, yağışların günün ilk saatlerinden itibaren etkisini göstereceği ve yer yer kuvvetli şekilde görülebileceği belirtildi.

Vatandaşların özellikle sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması ve ani yağışlara karşı hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.