İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından Türkiye genelinde okul güvenliği tedbirlerinin artırılacağını açıkladı. Çiftçi, 81 il valiliğine kapsamlı bir genelge gönderileceğini bildirdi.

Bakan Çiftçi, Ankara’da medya temsilcileriyle yaptığı toplantıda, okul güvenliğinin çok boyutlu şekilde ele alındığını belirtti. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve ilgili kurumlarla yapılan değerlendirme toplantılarının ardından yeni güvenlik planının hazırlandığını ifade etti.

Okullar risk analizine göre yeniden değerlendirilecek

Genelge kapsamında tüm okulların çevresinin risk esaslı olarak yeniden inceleneceğini söyleyen Çiftçi, giriş-çıkış yoğunluğu, öğrenci hareketliliği, servis güzergâhları, kör noktalar ve çevresel risk alanlarının tek tek değerlendirileceğini aktardı.

Okul giriş ve çıkış saatlerinde kolluk kuvvetlerinin görünürlüğünün artırılacağını belirten Çiftçi, metruk yapılar, parklar ve öğrencilerin yoğun bulunduğu alanlarda denetimlerin sıklaştırılacağını kaydetti.

“7 basamaklı güvenlik çerçevesi” uygulanacak

Bakan Çiftçi, yeni güvenlik modelinin 7 temel başlık üzerine kurulduğunu ifade etti. Buna göre risk analizlerinin yenilenmesi, fiziki güvenliğin artırılması, erken uyarı sistemi kurulması, kurumlar arası koordinasyon ve acil durum eğitimleri gibi adımlar devreye alınacak.

Dijital riskler de takip edilecek

Çiftçi, sadece fiziki güvenliğe değil, dijital risklere de odaklanılacağını belirterek akran zorbalığı, şiddeti özendiren içerikler ve sosyal medya etkilerinin de izleneceğini söyledi.

Ruhsatsız silah ve suç örgütleriyle mücadele

Ruhsatsız silahlarla mücadeleye de değinen Çiftçi, her silahın doğrudan güvenlik riski oluşturduğunu vurguladı. 2024 ve 2025 yıllarında yüz binin üzerinde ruhsatsız silah ele geçirildiğini açıkladı.

Yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlara da değinen Çiftçi, 2026’nın sokak çeteleriyle mücadele yılı ilan edildiğini belirterek, “Sokaklarımızı suç örgütlerine teslim etmeyeceğiz” dedi.

Belediyelere yönelik soruşturmalar

Bakan Çiftçi, belediyelere yönelik soruşturmaların siyasi değil, tamamen iddia ve denetim süreçlerine dayandığını ifade etti. Soruşturmaların büyük bölümünün AK Parti’li belediyelerle ilgili olduğunu belirterek, sürecin hukuk çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik incelemelere de değinen Çiftçi, tüm kararların idari süreçler kapsamında alındığını ve nihai karar merciinin yargı olduğunu vurguladı.