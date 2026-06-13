Ankara Büyükşehir Belediyesi, kene, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yürüttüğü ilaçlama çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

Belediyeden yapılan bilgilendirmede, 192 personel ve 60 araçla Ankara’nın 25 ilçesinde sahada çalışma yürütüldüğü belirtilerek, vatandaşların sağlığı ve yaşam konforunu korumaya yönelik ilaçlama faaliyetlerinin düzenli şekilde devam ettiği ifade edildi.

Ekiplerin özellikle yaz aylarında artış gösteren sivrisinek ve kene popülasyonuna karşı programlı şekilde müdahale ettiği kaydedildi.