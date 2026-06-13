Belediyeden yapılan açıklamada Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav öncesinde ilçede geniş kapsamlı önlem alındığı bildirildi. Sınav yapılan okulların çevresinde hazır bekletilen motorize zabıta ekipleri, sınav öncesinde kimliğini, sınav giriş belgesini unutan ya da yanlış okula gelen öğrenciler için zamanla yarıştığını aktardı.

İlçe genelinde 15 öğrencinin yardımına yetişen ekiplerin, kimi öğrenciyi evine götürerek unuttuğu belgeleri almasını sağladığı, kimi öğrenciyi ise doğru sınav merkezine ulaştırdığı belirtildi. Öğrencilerin hızlı ve koordineli müdahale sayesinde sınav salonlarına zamanında girerek sınava katıldığı kaydedildi.

SAĞLIK SORUNU YAŞAYAN ÖĞRENCİ AMBULANSLA SINAVA ULAŞTIRILDI

Açıklamanın devamında şöyle denildi:

'Sınav günü Bahçelievler Belediyesi sağlık ekipleri de özel bir destek sağladı. Dizi dönen, ayağında ödem oluşan ve diz kapağında problem bulunan Bülent Ecevit Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hüseyin Ali Erbatur, sağlık durumu nedeniyle kendi imkânlarıyla okula gitmekte zorlanınca belediyeye ait ambulansla evinden alınarak sınava gireceği okula ulaştırıldı. Sağlık ekipleri, Hüseyin Ali Erbatur'u sınav binasına güvenli şekilde teslim ettikten sonra sınav süresince okul bahçesinde hazır bekledi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenci, yine ambulansla evine götürüldü. Bahçelievler Belediyesi, öğrencilerin sınav heyecanına ortak olarak sınav günü boyunca okul çevrelerinde ulaşım, güvenlik ve sağlık desteğiyle sahada görev yaptı.'