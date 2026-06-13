Yazılı açıklama yapan Uraloğlu, Türkiye'nin artık kendi lokomotiflerini üreten ve ihraç eden ülkeler arasında yer aldığını belirterek, demir yollarında yerli ve milli araçların kullanım oranının her geçen gün arttığını söyledi. Türkiye'nin yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmadığını, geliştirilen raylı sistem araçlarını uluslararası pazarlara da sunduğunu ifade eden Uraloğlu, Türk mühendisliği ve işçiliğiyle üretilen araçların yurt dışında tercih edilmesinden gurur duyduklarını kaydetti.

TÜRASAŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğü'nde üretilen DE 10000 manevra lokomotifinin Afrika'nın doğusunda bulunan Tanzanya'ya ihraç edileceğini duyuran Uraloğlu, bunun yerli demir yolu sanayisi açısından önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

"TÜRASAŞ'ın Başarısı Afrika'ya Ulaştı"

Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticilerinden biri olan TÜRASAŞ'ın üretim başarısının kıtaları aştığını belirten Bakan Uraloğlu, ilk yerli ve milli dizel elektrikli lokomotif olan DE 10000'in Tanzanya demir yolu filosunda hizmet vereceğini söyledi.

Bu ihracatın, Türkiye'nin yerli ve milli demir yolu sanayisinin ulaştığı seviyeyi ve uluslararası alanda gördüğü güveni ortaya koyduğunu ifade eden Uraloğlu, projeyi stratejik bir adım olarak değerlendirdi.

Özgün Motor İlk Kez İhraç Edilecek

Bakan Uraloğlu, TÜBİTAK KAMAG Projesi kapsamında TÜRASAŞ ve TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen, 1000 beygir gücünün üzerindeki ilk yerli ve milli dizel motor olan "Özgün Motor"un da Tanzanya'ya gönderilecek lokomotifte kullanılacağını açıkladı.

Yüksek yerlilik oranıyla geliştirilen ve tüm fikri mülkiyet hakları Türkiye'ye ait olan motorun ilk kez yerli bir lokomotif platformu üzerinde uluslararası pazara ihraç edileceğini belirten Uraloğlu, motor geliştirme sürecinde elde edilen mühendislik bilgi birikiminin Türkiye'nin güç sistemleri alanındaki teknolojik yetkinliğini daha ileri bir seviyeye taşıdığını kaydetti.

Ticarileşme aşamasına ulaşan Özgün Motor'un, demir yolu sektörünün yanı sıra farklı alanlarda da kullanılabilecek stratejik bir ürün olarak öne çıktığı bildirildi.