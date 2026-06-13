Dünya Kupası tarihinin en başarılı takımı olarak öne çıkan Brezilya, 1930'dan bu yana düzenlenen 21 turnuvanın tamamına katılan tek ülke olma özelliğini taşıyor. Beş kez dünya şampiyonluğu yaşayan Sambacılar, son olarak 2002 yılında kupayı kazanmıştı. Brezilya, 24 yıl aradan sonra yeniden dünya futbolunun zirvesine çıkmayı hedefliyor.

Brezilya'da yıldız futbolcu Neymar, baldırındaki sakatlığı nedeniyle Fas karşısında forma giyemeyecek.

İki takım, Dünya Kupası tarihinde daha önce yalnızca bir kez karşılaştı. 1998 Dünya Kupası'nda oynanan mücadeleyi Brezilya 3-0 kazanırken, golleri Ronaldo, Rivaldo ve Bebeto kaydetmişti.

Rakip Fas ise Katar 2022 Dünya Kupası'nda yarı finale yükselerek Dünya Kupası tarihinde bu başarıya ulaşan ilk Afrika ve Arap ülkesi olarak adını tarihe yazdırmıştı.

Gruptaki diğer maçta Haiti ile İskoçya karşı karşıya gelecek. Boston Stadı'nda oynanacak mücadele yarın TSİ 04.00'te başlayacak.