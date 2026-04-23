Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 26 Nisan Pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisiyle birlikte sarı-kırmızılı takımın başında 200. resmi maçına çıkacak.

2022-23 sezonu öncesinde Galatasaray’ın başına geçen Okan Buruk, bu süreçte Süper Lig, Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere 199 karşılaşmayı geride bıraktı. Deneyimli teknik adam, görev süresi boyunca hem istikrar hem de başarılarıyla dikkat çekti.

142 galibiyet, 5 kupa, 3 lig şampiyonluğu

Okan Buruk yönetiminde Galatasaray, şu ana kadar 142 galibiyet, 28 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakip fileleri 449 kez havalandırırken, kalesinde 205 gol gördü.

Buruk’un Galatasaray kariyerinde kazandığı kupalar ise şöyle:

3 Süper Lig şampiyonluğu

1 Türkiye Kupası

1 TFF Süper Kupa

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile üst üste 3 lig şampiyonluğu kazanarak kulüp tarihine geçti.

Rekorlar ve tarihi istatistikler

Okan Buruk, Galatasaray tarihinde birçok rekorun da sahibi oldu:

Süper Lig’de en yüksek puan rekoru (102 puan)

Üst üste en uzun galibiyet serisi (17 maç)

En hızlı deplasman galibiyet sayısına ulaşan teknik direktör

Avrupa kupalarında Türk teknik direktörler arasında en çok galibiyet

Ayrıca Buruk, hem futbolcu hem teknik direktör olarak Süper Lig şampiyonluğu yaşayan nadir isimlerden biri konumunda bulunuyor.

Derbi öncesi tarihi eşik

Fenerbahçe derbisi, Okan Buruk’un Galatasaray kariyerinde sadece bir maç değil, aynı zamanda önemli bir dönüm noktası olacak. 200. maçına çıkacak olan başarılı teknik adam, hem kulüp tarihinde hem de Türk futbolunda önemli bir yere sahip olmaya devam ediyor.

Galatasaray cephesinde hedef, derbiyi kazanarak hem şampiyonluk yarışında avantaj sağlamak hem de Okan Buruk’un 200. maçını galibiyetle taçlandırmak.