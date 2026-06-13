Sınava girecek adaylar, aileleriyle birlikte belirlenen sınav merkezlerine erken saatlerde geldi. Öğrenciler sınav salonlarına alınırken, velilerin de en az çocukları kadar heyecanlı olduğu gözlendi. Sınav saatinin yaklaşmasıyla birlikte okul çevrelerinde ve kent genelinde trafik yoğunluğu yaşandı.

Çocuklarına destek olmak isteyen aileler, sınav süresince okul çevresindeki parklar, bahçeler ve kaldırımlarda bekleyişlerini sürdürdü. Veliler, öğrencilerin sınavdan başarılı sonuçlarla ayrılması için dua ederek heyecanla sınavın tamamlanmasını bekledi.

İki oturum halinde gerçekleştirilen sınavın birinci bölümü saat 09.30'da başladı ve 10.45'te sona erdi. İkinci oturum ise saat 11.30'da başlayarak 12.50'de tamamlanacak.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da binlerce öğrenci, istedikleri liselerde eğitim görebilmek için LGS kapsamında ter döktü.