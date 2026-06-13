24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın ilk maçına saatler kala Türk Hava Yolları'ndan (THY) bir video yayınlandı. Videoda THY uçağıyla seyahat eden milli takım futbolcuları uyudukları görüldü. Milli futbolcu Arda Güler rüyasının anlatıldığı videoda Hakan Çalhanoğlu'nun 'Yıllardır ben bu rüyayı görüyorum' sözleri dikkat çekti.

Eski milli futbolcuların da yapay zeka görüntüleri video filminde yer aldı. THY'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, 'Bir ulusun hayali, milyonların inancı aynı heyecana, aynı umuda, aynı rüyaya inanıyoruz. Şimdi o rüyanın peşinde, mavi gökyüzünden yeşil sahalara uzanan yeni bir yolculuk başlıyor' denildi.