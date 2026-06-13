Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, artan nüfus ve gelişen yerleşim alanlarının su ihtiyacını karşılamak amacıyla Talas ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde yaklaşık 3 milyon liralık yatırımla yeni bir sondaj kuyusu açıldı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda 300 metre derinliğe ulaşılan kuyuda saatte 23 ton su üretim kapasitesi elde edildi. Yeni su kaynağının bölgenin içme suyu arz güvenliğini güçlendirmesi ve mevcut su kaynakları üzerindeki yükü azaltması hedefleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, su kaynaklarının korunmasının ve yeni kaynakların kente kazandırılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Kent genelinde su altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların sürdüğünü ifade eden Büyükkılıç, vatandaşların kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini kaydetti.