Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınava giren öğrencileri ve ailelerini yalnız bırakmayan Sincan Belediyesi, ilçedeki tüm sınav merkezlerinde ikram stantları kurdu. Sınav sabahı gerçekleştirilen organizasyonda öğrencilere ve velilere simit ile meyve suyu dağıtıldı.

Erken saatlerde başlayan ikram hizmeti, sınavın başlangıç saatine kadar devam etti. Özellikle yoğun sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ile kahvaltı yapma fırsatı bulamayan vatandaşlar, belediyenin sunduğu ikramlardan faydalandı.

Velilerden Belediyeye Teşekkür

Sınav merkezlerinin önünde kurulan stantlar, ailelerden de olumlu geri dönüş aldı. Veliler, sınav günü yapılan bu anlamlı destek nedeniyle Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve belediye ekiplerine teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

“Gençlerimizin Her Zaman Yanındayız”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, sınava giren tüm öğrencilere başarı dileklerini ileterek şu ifadeleri kullandı: “Çocuklarımız ve gençlerimiz ülkemizin geleceğini şekillendirecek en önemli değerlerimizdir. Büyük bir özveriyle hazırlanan öğrencilerimizin bugün emeklerinin karşılığını alacağına inanıyorum. Tüm evlatlarımıza başarılar diliyor, her zaman olduğu gibi bundan sonra da onların yanında olmayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum.”

YKS’de de İkramlar Sürecek

Sincan Belediyesi, öğrenciler ve ailelerine yönelik desteklerini önümüzdeki günlerde de sürdürecek. Belediye ekipleri, 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde de ilçedeki tüm sınav merkezlerinde ikram hizmeti sunmaya devam edecek.