Altındağ Belediyesi’nin ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği farklı mahallelerde devam ediyor. Her ay başka bir mahallede düzenlenen etkinliğin son adresi Aydınlıkevler Mahallesi oldu. Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki, mahalle sakinleriyle birlikte çevre temizliği yaparak farkındalık oluşturdu.

Eldivenlerini takıp çöp poşetini alan Başkan Tiryaki’ye kadınlar, gençler ve çocuklar da eşlik etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çevreye duyarlılık mesajları verildi.

“Temiz Bir Altındağ İçin Hep Birlikte Çalışıyoruz”

Temizlik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Başkan Tiryaki, ilçenin daha temiz ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması için vatandaşlarla iş birliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Mahallelerde düzenlenen etkinliklerin amacının çevre temizliğinin önemine dikkat çekmek olduğunu ifade eden Tiryaki, “Birkaç aydır farklı mahallelerimizde temizlik kampanyaları düzenliyoruz. Bu etkinliklerle hem farkındalık oluşturuyor hem de vatandaşlarımızın desteğini yanımızda görüyoruz. Yaşadığımız ilçeyi birlikte korumak ve temiz tutmak istiyoruz” dedi.

Temizlik Filosuna Yeni Araçlar

Göreve geldikleri günden bu yana temizlik hizmetlerine önemli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Başkan Tiryaki, belediyenin araç filosunu güçlendirdiklerini belirtti.

Temizlik çalışmalarında kullanılmak üzere 17 yeni aracın hizmete alındığını söyleyen Tiryaki, kısa süre içerisinde 10 yeni aracın daha filoya katılacağını açıkladı. Temizlik hizmetlerinin daha etkin yürütülmesi için yatırımların süreceğini ifade eden Tiryaki, vatandaşlardan da çevre temizliği konusunda hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

Mahalle Sakinlerinden Destek

Temizlik etkinliğine katılan Aydınlıkevler Mahallesi sakini Mukadder Yeşilova ise organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Tiryaki’nin mahallede vatandaşlarla birlikte temizlik yapmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Yeşilova, mahalle sakinlerinin çevre temizliği konusunda ortak sorumluluk taşıdığını söyledi.

Yeşilova, “Mahallemizde böyle bir etkinliğin düzenlenmesi çok güzel oldu. Başkanımızla birlikte çevremizi temizledik. Daha temiz ve güzel bir mahallede yaşamak için herkesin üzerine düşeni yapması gerekiyor” ifadelerini kullandı.