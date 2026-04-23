ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran’a yönelik yürütülen deniz ablukası kapsamında bugüne kadar 31 geminin rotasından geri çevrildiğini veya limana dönmeleri yönünde talimat verildiğini açıkladı.

CENTCOM’un sosyal medya hesabından paylaşılan bilgi notu ve infografikte, İran limanlarına yönelik abluka operasyonlarının sahadaki detaylarına yer verildi. Açıklamada, ABD güçlerinin İran’a giden veya İran’dan çıkan gemilere müdahale ederek yön değiştirme ya da geri dönme talimatı verdiği belirtildi.

Paylaşımda, İran limanlarına hiçbir geminin giriş ve çıkışına izin verilmediği ifade edilirken, uygulamanın geniş bir deniz sahasını kapsadığı vurgulandı. Geri döndürülen gemilerin büyük bölümünün petrol tankerlerinden oluştuğu kaydedildi.

10 binden fazla asker görevde

CENTCOM tarafından paylaşılan verilerde, abluka operasyonlarında 10 binden fazla ABD askerinin görev aldığı bildirildi. Ayrıca operasyon kapsamında 17’den fazla savaş gemisi, uçak gemileri, amfibi hücum gemileri ve güdümlü füze destroyerlerinin sahada bulunduğu aktarıldı.

Hava desteği kapsamında ise 100’ü aşkın savaş uçağı, helikopter, insansız hava aracı ve keşif-gözlem uçağının operasyonlara katıldığı bilgisi paylaşıldı.