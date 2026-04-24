Ortadoğu’daki gerilim sürerken, İran’ın ateşkes görüşmelerine katılacağı yönündeki iddialar gündeme geldi. Ancak Tahran’dan gelen açıklamalar, sürecin henüz netleşmediğini ortaya koyuyor.

İran yönetimi, diplomasiye tamamen kapalı olmadığını vurgularken, olası görüşmelere katılım için şartların oluşması gerektiğine dikkat çekiyor. Yetkililer, özellikle ABD’ye yönelik güvensizliğin sürdüğünü ve geçmiş anlaşmalardaki ihlallerin süreci zorlaştırdığını ifade ediyor.

Tahran cephesinde yapılan değerlendirmelerde, müzakerelerin başlaması için önce karşılıklı güven ortamının sağlanması ve somut adımların atılması gerektiği belirtiliyor. Bu nedenle İran’ın doğrudan ateşkes masasına oturacağına dair kesin bir takvim bulunmuyor.

Öte yandan diplomatik kulislerde, taraflar arasında dolaylı temasların sürdüğü konuşuluyor. Arabuluculuk girişimlerinin yeniden devreye girebileceği, ancak sürecin kısa vadede sonuç vermesinin zor olduğu değerlendiriliyor.

Kısacası İran, ateşkes görüşmeleri konusunda net bir adım atmaktan kaçınırken, süreci kontrollü ve şartlara bağlı şekilde ilerletmeyi tercih ediyor.