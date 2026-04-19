Ortadoğu’da tansiyon yeniden yükseldi, bunun ilk yansıması piyasalarda hissedildi. İran’ın kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı’nı kapattığını duyurmasıyla birlikte küresel enerji hattı adeta kilitlendi. Dünya petrolünün önemli bir bölümünün geçtiği bu dar koridorda yaşanan gelişme, yatırımcıyı hızla güvenli limanlara yöneltti.

ALTINDA TARİHİ SIÇRAMA

Jeopolitik riskin artmasıyla birlikte altın fiyatları sert tepki verdi. Uluslararası piyasalarda ons altın yukarı yönlü ivme kazanırken, Türkiye’de döviz kurunun da etkisiyle gram altın 7 bin liranın üzerine çıkarak dikkat çeken bir seviyeye ulaştı. Piyasalarda “yeni denge” tartışmaları başladı.

PANİK ALIMLARI BAŞLADI

Uzmanlar, yaşanan yükselişin yalnızca ekonomik değil psikolojik bir kırılmanın sonucu olduğuna dikkat çekiyor. Savaş ve enerji krizi ihtimalinin güçlenmesi, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşıp altın gibi güvenli enstrümanlara yönelmesine neden oldu.

KÜRESEL DEVLER ROTAYI DEĞİŞTİRDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından büyük yatırım bankaları da pozisyon aldı. Birçok uluslararası finans kuruluşu altın için yıl sonu beklentilerini yukarı revize ederken, bazı raporlarda “jeopolitik risk kalıcı olursa tarihi zirveler yeniden yazılabilir” değerlendirmesi yapıldı.

ENERJİ KRİZİ KAPIDA

Hürmüz’deki kapanmanın yalnızca altını değil, petrol ve doğalgaz fiyatlarını da yukarı çekmesi bekleniyor. Bu durumun küresel enflasyonu yeniden tetikleyebileceği ve merkez bankalarının faiz politikalarını zorlayabileceği konuşuluyor.

Şimdi gözler, krizin ne kadar süreceğinde. Boğazın yeniden açılıp açılmayacağı ve taraflardan gelecek açıklamalar, önümüzdeki günlerde hem enerji hem de altın piyasasının yönünü belirleyecek.