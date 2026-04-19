Pezeşkiyan, İran’ın savaş başlatan taraf olmadığını vurgulayarak, ülkesinin yalnızca haklarını savunduğunu ifade etti. ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı halkın birlik içinde olması gerektiğini söyledi.

ABD’ye Nükleer Eleştiri

Donald Trump yönetiminin İran’ın nükleer programına yönelik tutumunu eleştiren Pezeşkiyan, bu girişimlerin “meşru bir zemini olmadığını” savundu.

“Onurlu Çözüm” Vurgusu

Cumhurbaşkanı, devam eden gerilimi sona erdirmek için diplomatik çabaların sürdüğünü belirterek, savaşın onurlu bir şekilde bitirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran yönetimi, iç politikadaki eleştirilere rağmen dış tehditlere karşı toplumsal birlik çağrısını yineledi.