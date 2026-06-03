ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan heyetleri arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin dördüncü turuna ev sahipliği yaptıklarını açıkladı. Bakanlık, görüşmelerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve sürecin olumlu yönde devam ettiğini bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ve Lübnan'dan gelen heyetlerin dün ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldiğini belirtti. Taraflar arasında gerçekleştirilen dördüncü tur görüşmelerin yapıcı bir atmosferde geçtiğini ifade eden Pigott, siyasi ve güvenlik alanlarında da ilerleme sağlandığını vurguladı.

ABD: Kapsamlı anlaşmaya doğru ilerleniyor

Müzakerelerin bölgesel istikrar açısından büyük önem taşıdığını belirten Pigott, tarafların kapsamlı bir anlaşmaya ulaşma hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Tommy Pigott açıklamasında, “Son 20 yılın başarısızlıklarından sıyrılarak Lübnan'ın egemenliğini yeniden tesis etmeyi ve İsrail'in güvenliğini sağlamayı amaçlayan kapsamlı anlaşmaya doğru ilerlerken, ABD bu tarihi müzakereleri kolaylaştırmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

İsrail ve Lübnan arasındaki diplomatik temaslar sürüyor

ABD'nin arabuluculuğunda devam eden görüşmelerin, İsrail ile Lübnan arasında uzun süredir devam eden siyasi ve güvenlik kaynaklı sorunların çözümüne katkı sağlaması hedefleniyor. Tarafların müzakere sürecindeki ilerlemeyi sürdürmesi, bölgedeki gerilimin azaltılması açısından da yakından takip ediliyor.