Söke 1970 SK’nın şampiyonluğu garantilediği Kütahyaspor maçı öncesi yapılan antrenmanda kararını açıklayan Anıl Taşdemir, takım arkadaşları tarafından omuzlara alınarak uğurlandı.

22 Yıllık Profesyonel Kariyer

Futbola 2001 yılında başlayan Anıl Taşdemir, 2004’te Göztepe ile profesyonel oldu. Kariyeri boyunca birçok kulüpte forma giydi.

Başarılarla Dolu Bir Geçmiş

Anıl Taşdemir, Akhisarspor ve Kayserispor ile 1. Lig şampiyonlukları yaşadı. Ayrıca U17 Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu sevinci de elde etti.

Kariyer Rakamları

Tecrübeli 10 numara, profesyonel kariyerinde 383 maçta 53 gol atıp 43 asist yaptı.

Anıl Taşdemir, Türk futboluna damga vuran isimler arasında yer alarak kariyerini noktaladı.