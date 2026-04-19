Maçın 3’üncü dakikasında Janderson’un golüyle öne geçen Göztepe, uzun süre üstünlüğünü korudu ancak uzatma dakikalarında verilen penaltı kararı sonucu galibiyeti kaçırdı.

VAR Kararı Maça Damga Vurdu

Hakem Ali Yılmaz önce faulü ceza sahası dışında değerlendirdi, ancak VAR incelemesi sonrası karar penaltıya çevrildi. Serdar Dursun’un 90+8’deki golü skoru eşitledi.

Göztepe’den Sert Açıklama

Maç sonrası kulüp, kararın tüm futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattığını belirterek VAR ve hakem yönetimine tepki gösterdi. Açıklamada kararın “kabul edilemez” olduğu vurgulandı.

Stoilov’dan Oyun Eleştirisi

Teknik direktör Stanimir Stoilov ise maç performansından memnun olmadığını belirterek, takımın oyun disiplininden uzaklaştığını söyledi.

Göztepe, bu sonuçla Avrupa kupaları yolunda kritik bir puan kaybı yaşamış oldu.