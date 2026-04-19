Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, UNICEF ve Birleşmiş Milletler iş birliğiyle gerçekleştirilecek programda 17 ülkeden üst düzey temsilciler bir araya gelecek.

Üst Düzey Katılım

UNICEF ve BM yetkililerinin de yer alacağı açılış oturumu Emine Erdoğan ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla yapılacak.

Teknoloji Devleri de Zirvede

Zirvede Microsoft, Meta ve Google gibi küresel firmalar da dijital güvenlik politikalarına ilişkin görüşlerini paylaşacak.

Çocuklar da Sürece Dahil

Etkinlikte farklı ülkelerden çocuklar ve gençler de dijital dünyadaki deneyimlerini ve çözüm önerilerini aktaracak.

Dijital Güvenlik Yol Haritası

Türkiye’nin 2026–2030 Dijital Eylem Planı da zirvede uluslararası katılımcılarla paylaşılacak. Sosyal medya düzenlemeleri ve çevrim içi risklere karşı yeni adımlar da gündemde olacak.

İki gün sürecek zirvenin sonunda, çocuklar için daha güvenli dijital ortamlar oluşturulmasına yönelik ortak bir sonuç bildirgesi yayımlanacak.

Çocuklarımızın çevrim içi platformlarda güvenle var olabilmesine yönelik çalışmaları, uluslararası zirveye taşıyoruz.



UNICEF ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Çocuklara Yönelik Şiddet Özel Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenlediğimiz "Çocukların Dijital Ortamlarda… — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) April 19, 2026