Sahibi Eren Timur’un 2020 yılında sahiplendiği Ori, yürüme zorluğu ve nefes darlığı şikâyetiyle veteriner fizik tedavi merkezine götürüldü. Yapılan kontrollerde hormonal bozukluk ve metabolizma yavaşlaması tespit edildi.

Uygulanan diyet ve egzersiz programı sayesinde Ori, 18 kilodan 16,5 kiloya düştü.

Koşu Bandı ve Pilates Programı

Veteriner teknikeri ve fizyoterapist Yağmur Denli, Ori’nin kontrollü şekilde egzersiz yaptığını belirtti. Programda koşu bandı, engel atlama ve pilates çalışmaları yer alıyor.

Yetkililer, ilerleyen süreçte yüzme egzersizlerinin de programa ekleneceğini açıkladı.

“Sağlıklı Kilo Verme Amaçlanıyor”

Uzmanlar, hızlı kilo vermenin sağlıksız olabileceğini vurgulayarak sürecin kontrollü şekilde ilerletildiğini belirtti. Hedefin Ori’yi 12–13 kilogram ideal kilosuna ulaştırmak olduğu ifade edildi.

“Kilolu Görünüm Sağlıklı Değil”

Veteriner uzmanlar, kilolu hayvanların sevimli görünse de ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirterek dengeli beslenme ve egzersizin önemine dikkat çekti.

Ori’nin tedavi sürecinin birkaç ay daha devam edeceği bildirildi.