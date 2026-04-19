İzmir temsilcisi, ilk turda Ayvalıkgücü Belediyespor ile karşılaşacak. İlk maç 24 Nisan Cuma günü saat 17.00’de deplasmanda oynanacak, rövanş ise 28 Nisan Salı günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu’nda yapılacak.

Hedef 2. Lig

Teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetimindeki Karşıyaka, rakibini elemesi halinde ikinci turda Eskişehirspor–Balıkesirspor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Finale yükselmesi durumunda ise farklı gruptan gelecek rakiple tarafsız sahada oynanacak tek maçla TFF 2. Lig yolculuğu için mücadele edecek.

Play-Off Maratonu Başlıyor

Karşıyaka, 2018 yılından bu yana düşme sonrası çıktığı play-off etaplarında bu kez hedefe ulaşmak ve uzun süredir beklenen 2. Lig biletini almak istiyor.

Yeşil-kırmızılı ekipte gözler artık kritik Ayvalıkgücü eşleşmesine çevrildi.