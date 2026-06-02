Sincan Belediyesi, ilçe genelinde bulunan 393 parkı kapsayan kapsamlı bir yenileme çalışması başlattı. Çocukların daha güvenli, konforlu ve modern alanlarda vakit geçirmesi amacıyla yürütülen çalışmaların pilot uygulaması Uhud Parkı’nda hayata geçirildi.

Proje kapsamında oyun grupları, park zeminleri, spor sahaları ve park mobilyalarının yenilenmesi planlanıyor. İlk uygulama olarak Uhud Parkı’nda eski zemin sökülerek yerine çim tabanlı yeni bir zemin sistemi kuruldu. Çalışmayla birlikte parkların hem güvenlik standartlarının artırılması hem de estetik görünümünün iyileştirilmesi hedefleniyor.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, başlatılan çalışma kapsamında ilçedeki tüm parkların etaplar halinde yenileneceğini belirtti. Ercan, yürüyüş yolları, oyun alanları, spor sahaları ve park ekipmanlarının da yenileme sürecine dahil edildiğini ifade ederek çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

Sincan Belediyesi Genel Koordinatörü İsmail Can Ocak ise pilot uygulama olarak seçilen Uhud Parkı’nda yapılan düzenlemelerin olumlu geri dönüş aldığını belirtti. Ocak, uygulamanın ilçe genelindeki diğer parklara da yaygınlaştırılacağını kaydetti.