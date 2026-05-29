Bayram boyunca sahada görev yapan belediye ekipleri, vatandaşların kurban ibadetlerini hijyenik, güvenli ve düzenli bir ortamda yerine getirebilmesi için yoğun mesai harcadı.

Bayram namazının ardından sabahın erken saatlerinde kurban kesim alanına gelen vatandaşlar, sıra sistemiyle kesim işlemlerini gerçekleştirirken, belediye ekipleri de alandaki düzenin korunması için çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Zabıta, temizlik ve teknik ekiplerin koordineli çalışmasıyla kesim alanında hijyen ve güvenlik ön planda tutuldu.

Başkan Çetin: Vatandaş Memnuniyeti Önceliğimiz

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Kurban Bayramı boyunca tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını ifade etti.

Çetin, “Kurban Bayramı süresince hemşehrilerimizin ibadetlerini huzur içerisinde yerine getirebilmesi için tüm ekiplerimizle sahadaydık. Gümüşoluk Kurban Pazarı Alanımızda hijyen, güvenlik ve düzen konusunda gerekli tüm önlemleri aldık. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için her zaman önceliklidir. Gerek kesim anı, gerek kesim düzeni gerekse temizlik açısından halkımızdan olumlu geri dönüşler almak bizleri mutlu etti” dedi.

Kesimler Canlı Yayınla Takip Edildi

Pursaklar Belediyesi, bu yıl da kurban kesim anlarını canlı yayın sistemiyle vatandaşların hizmetine sundu. Vatandaşlar, Pursaklar Belediyesi Canlı Yayın Sistemi üzerinden vekâlet usulüyle gerçekleştirilen kesimleri ekran başından takip edebildi.

Kesim alanında bekleyen vatandaşlara belediye ekipleri tarafından ücretsiz çay, çorba, simit, poğaça ve su ikramında bulunuldu. Vatandaşlar ise alandaki düzen, temizlik ve organizasyondan memnun kaldıklarını belirterek Pursaklar Belediyesine teşekkür etti.