Çankaya Belediyesi, spor tesislerinde vatandaşların sağlıklı ve güvenli koşullarda hizmet alabilmesi için kapalı yüzme havuzlarında hijyen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Su kalitesi ve genel temizlik standartları belirli periyotlarla yapılan ölçümlerle kontrol ediliyor.

Düzenli Teknik Kontroller Yapılıyor

Belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında havuz sularının uygunluk değerleri düzenli olarak inceleniyor. Yapılan denetimlerle hem hijyen standartlarının korunması hem de spor yapan vatandaşların sağlığının güvence altına alınması hedefleniyor.

Hizmet Verilen Tesisler

Çankaya genelinde vatandaşların kullanımına açık yüzme havuzları arasında şu tesisler yer alıyor:

Mustafa Kemal Atatürk Spor Merkezi

Erdal İnönü Kapalı Yüzme Havuzu

Belediye, bu tesislerde periyodik bakım ve ölçüm çalışmalarının düzenli şekilde sürdüğünü belirtiyor.