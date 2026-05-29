CHP'de mutlak butlan tartışmalarının ardından parti kulislerini hareketlendirecek bir iddia gündeme geldi. Eski CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) listesini hafta sonu açıklamasının beklendiğini söyledi.

TGRT Haber'e konuşan Tekin, CHP'de yeni dönemde farklı siyasi partilerden katılımların yaşanabileceğini öne sürdü. Bu kapsamda çeşitli isimlerle görüşmeler yapıldığını belirten Tekin, parti içinde yeni bir yapılanma sürecinin başlayabileceği mesajını verdi.

Tekin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecine ilişkin bazı belge ve ses kayıtlarına ulaştığını iddia ederek, Kılıçdaroğlu'nun birçok gelişmeden haberdar olduğunu ancak bunları kamuoyuyla paylaşmadığını savundu.

Açıklamalarında bazı medya kuruluşlarını da hedef alan Tekin, CHP tabanını etkilediğini öne sürdüğü bazı medya gruplarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Parti Meclisi toplantısının henüz yapılmadığını hatırlatan Tekin, Kılıçdaroğlu'nun yeni MYK listesini cumartesi ya da en geç pazar günü kamuoyuna duyurmasını beklediğini ifade etti.

CHP'de yaşanan son gelişmelerin ardından gözler, parti yönetiminde yapılması beklenen olası değişikliklere çevrildi.