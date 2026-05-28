21 Mayıs tarihli “mutlak butlan” kararının ardından CHP’de siyasi gerilim devam ederken Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e taziye telefonu açtığı belirtildi.
Özgür Özel’in 82 yaşındaki amcası Necati Özel’in geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybettiği öğrenildi. Bayramlaşmak için memleketi Manisa’da bulunan Özel’in, gün boyunca cenaze işlemleriyle ilgilendiği aktarıldı.
AK Partili gazeteci Fatih Atik’in sosyal medya paylaşımına göre Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i telefonla arayarak taziye dileklerini iletmek istedi. Atik, Kılıçdaroğlu’nun Özel’e ulaşamayınca taziye mesajı gönderdiğini ifade etti.
