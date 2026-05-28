Kurban Bayramı'nın ikinci gününde güzel havayı değerlendirmek isteyen kişiler, Sarıyer'de bulunan Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşturdu. Sabah saatlerinden itibaren ormana gelen aileler piknik yapıp yürüyüş gerçekleştirdi. Bazı vatandaşlar top oynayıp eğlenirken, bazıları semaverde çay demledi. Hamak kurarak dinlenenlerin de olduğu ormanda çocuklar oyun alanlarında vakit geçirdi. Mangal yapanların bulunduğu alanda araç yoğunluğu da yaşanırken, ormana gelenlerin güneşli havanında etkisiyle bayram tatilinin keyfini çıkardığı görüldü.

'AİLECEK BURAYA BİRLİKTE VAKİT GEÇİRMEK İÇİN GELDİK'

Ailesiyle piknik yapmaya gelen Azam Yılmaz, 'Biz kurban kesmedik bu sene. Belgrad Ormanı'na geldik. Normalde zaten bu bölgede yaşıyoruz. Böyle ailemizle güzel bir gün geçirmek için, arkadaşlarımız, onların aileleriyle, beraber geldik güzel vakit geçirmek için. Bence İstanbul tam İstanbulluların kalmış oldu bu şeklinde. Böyle kalsa da çok mutlu oluruz. Gidenler geri gelmese de çok iyi olur bizim için, İstanbullular için. Normal şartlarda bayram olmasa bence daha yoğun olabilirdi. Orta derecede. Bence yoğunluk iyiydi' dedi.

'İSTANBUL BİZE KALDI, ÇOK GÜZEL OLDU'

Emre Can Karakaya, 'Ailemle beraber pikniğe geldim. Eşim, dostlarım hep beraberiz bugünlük. Tatile gitmedik, gidemedik mali şartlardan dolayı ama bugün buradayız, hep beraberiz. İstanbul bize kaldı, çok güzel oldu. Daha bir az yoğunluk var ama yine de güzel, hareketli, eğlenceli. Süper' diye konuştu.

'MANGALIMIZI DA YAKACAĞIZ'

Çocuklarıyla birlikte piknik yapmaya gelen Hatice Yılmaz, 'Bu sene kurban bağışı yaptım ama oğlum kurban kesti, fark etmez. Yağış bekliyorduk ama maalesef şaşırttı bizi. Güzel bir hava. Ailemizle, arkadaşlarımızla, iki oğlumla hep beraber geldik. Bu güzel, özel bayramımızın ikinci günü bütün herkesin bayramını kutlarım. Bugüne vakit ayırdık, gayet de mutluyuz ailece. Çayımız, çorbamız, mangallarımızı da yakacağız. Güzel ve mutlu günümüz. Bayramlar özeldir. Bazı eksiklikler olsa da kendimiz de büyüdük artık, o eksikliği gidermeye çalışıyoruz evlatlarımıza karşı. Güzel bir gün, çok güzel' şeklinde konuştu.

'SEMAVERİMİZİ DE YAKTIK, ÇAYIMIZI DA İÇİYORUZ'

Mehmet Kılıç, 'Bu bayram bize de kurban kesmek nasip oldu. Hayatımda yaşadığım en güzel şey. Ailemle birlikte ben de bu güzel İstanbul gününün en güzel yaşadığım günlerden biri. Eşim, kardeşim, çocuklarım. Mangalı da yaktık. Semaverimizi de yaktık, çayımızı da içiyoruz. Hava da harika. Buradan da herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum en içten dileklerimle' dedi.

'DİNLENMEK İÇİN GELDİK BURAYA'

Ahmet Gül, 'Bu bayram kurban kesmek nasip oldu. Yollar açıktı, hava da güzel. Geldik buraya hem güzel bir hem piknik yapmak için hem de doğayla şehirden uzakta, güzel bir gün ailecek geçireceğiz. Dinlenmek için geldik buraya. Tabii ki piknik alanı kalabalık. Tüm Müslüman aleminin bayramı mübarek olsun. İyi bayramlar dilerim herkese' dedi. (DHA)