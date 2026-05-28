Sosyal medyada paylaşılan bir ilan dikkat çekti. Kemal Kılıçdaroğlu’nun BirGün Gazetesi okuduğunu öğrenen CHP üyesi olduğunu belirten bir vatandaş, gazeteye verdiği ilanla Kılıçdaroğlu’na seslendi.

“Vatandaştan Kılıçdaroğlu’na Bayram Mesajı” başlığıyla yayımlanan ilanda, “Size düşen görev Cumhuriyet Halk Partisi’ni hemen kurultaya götürmektir” ifadeleri yer aldı.

İlanda ayrıca, “Koltuk sevdalarıyla körleşmişlerin kulağınıza fısıldadıklarına değil, bu milletin gerçek sesine kulak verin” denildi.

Kendisini “Düz vatandaş, 34 yaşında bir CHP üyesi” olarak tanıtan Ali Bas, mesajın sonunda “Kurban keseceğim parayla bu mesajı yayınlıyorum” ifadelerini kullandı.