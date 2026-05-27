Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partiye ait makam araçlarının satışa çıkarılması ve bu araçların yine kendisi tarafından satın alınması yönündeki iddialara/gelişmelere ilişkin sert bir açıklamada bulundu.

"Partinin Parası Sahada Harcanmalı"

Makam araçlarının satış süreci ve sonrasında yaşanan tartışmalar üzerine konuşan Özgür Özel, lüks makam aracı kullanımına karşı olan duruşunu yineledi. Süreçle ilgili tepkisini dile getiren Özel, şu ifadeleri kullandı:

''Genel Merkezimizdeki iğrenç araç görüntülerinden sonra iki kelam etmek farz oldu: -İki araç da partinin parasıyla alınmıştır, faturaları mevcuttur. -Araçlardan biri 2022 yılında Kılıçdaroğlu tarafından alınmış ve kullanılmıştır. O aracı oraya koyanlar bunu bilmeyecek kadar cehalet sahibidir. -Kılıçdaroğlu, Çubuk’ta saldırıya uğradıktan sonra, Erdoğan Toprak, Aziz İhsan Aktaş’tan bir zırhlı araç almış ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun kullanımıma sunmuştur. Kılıçdaroğlu, Aziz İhsan Aktaş’ın zırhlı aracını 1,5 yıl boyunca kullanmıştır. -Evi camdan olan başkasının evine taş atmasın!''

Araçları Kendisinin Almasına Yönelik Açıklama

Satışa sunulan makam araçlarını bizzat kendisinin satın almasıyla ilgili spekülasyonlara da açıklık getiren CHP lideri, bu hamlenin sembolik ve etik bir sorumluluk olduğunu belirtti. Araçların parti dışına fahiş fiyatlarla ya da usulsüz şekilde gitmesini engellemek ve tasarruf politikasını bizzat uygulamak adına bu adımı attığını ifade eden Özel, parti içi disiplin ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Tasarruf Genelgesi Sinyali

Özgür Özel, genel merkez bünyesinde başlayan bu araç satışı ve tasarruf hamlesinin sadece başlangıç olduğunu, ilerleyen süreçte tüm parti örgütlerinde benzer mali disiplin adımlarının atılacağını da sözlerine ekledi.