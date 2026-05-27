Müsavat Dervişoğlu, Ankara’da kıldığı Kurban Bayramı namazının ardından yaptığı açıklamada ülkedeki ekonomik ve toplumsal sorunlara dikkat çekti. Dervişoğlu, vatandaşların geleceğe dair umutlarının zayıfladığını ve toplumda derin bir mutsuzluk hissedildiğini söyledi.

“Ülkede Derin Bir Mutsuzluk Hâkim”

Ankara’da Abdulkerim Kuzu Camii’nde bayram namazını kılan Dervişoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada her bayramın bir öncekini arattığını ifade etti.

Dervişoğlu, “Ülkemizde birçok problemin yanında şimdi bir de derin bir mutsuzluk hâkim. Yüzler gülmüyor” sözleriyle toplumdaki tabloya dikkat çekti.

“Artık Hukuk ve Adalet Temenni Ediyoruz”

Dervişoğlu, geçmişte bayramlarda bereket ve mutluluk dileklerinde bulunulduğunu ancak bugün gelinen noktada hukuk, adalet ve demokrasi temennisinin ön plana çıktığını belirtti.

“Sorunlar Her Geçen Gün Artıyor”

Hukuksuzluk ve adaletsizlik eleştirilerinde bulunan Dervişoğlu, sorunların her geçen gün ağırlaştığını savundu. Toplumun bu durumu daha güçlü şekilde hissettiğini ifade etti.

“Bayramda Adalet ve Huzur Diliyorum”

Dervişoğlu açıklamasının devamında vatandaşlara huzur, bereket ve mutluluk yanında demokrasi, adalet ve hukuk temennisinde bulundu. Ayrıca iftiradan uzak bir yaşam çağrısı yaparak, bayramın manevi atmosferine vurgu yaptı.