İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba sabahı kılınacak bayram namazı ile başlıyor. Bayram namazını cemaatle birlikte camide eda etmek isteyen milyonlarca vatandaş, yaşadıkları şehirdeki namaz vaktini merak ediyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için 2026 Kurban Bayramı namaz saatlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Her ilin coğrafi konumuna göre değişen namaz vakitlerini sizler için derledik.

İşte en çok merak edilen büyükşehirler başta olmak üzere, il il bayram namazı saatleri:

Büyükşehirlerde Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? (27 Mayıs 2026)

Diyanet'in yayınladığı takvime göre üç büyükşehir ve çevre illerde bayram namazı vakitleri şu şekildedir:

İstanbul Bayram Namazı Saati: 06:06

Ankara Bayram Namazı Saati: 05:54

İzmir Bayram Namazı Saati: 06:20

Bursa Bayram Namazı Saati: 06:08

Antalya Bayram Namazı Saati: 06:10

(Not: Diğer tüm illerin namaz vakitlerini aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.)

81 İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri Listesi

Güneşin doğuş saatine göre doğudan batıya doğru değişen 2026 bayram namazı saatleri rehberi:

İl Adı Bayram Namazı Saati İl Adı Bayram Namazı Saati Adana 05:51 Konya 05:59 Adıyaman 05:38 Kütahya 06:07 Afyonkarahisar 06:06 Malatya 05:37 Ağrı 05:14 Manisa 06:20 Aksaray 05:54 Mardin 05:29 Amasya 05:41 Mersin 05:54 Antalya 06:10 Muğla 06:19 Ardahan 05:12 Muş 05:23 Artvin 05:15 Nevşehir 05:50 Aydın 06:20 Niğde 05:52 Balıkesir 06:14 Ordu 05:32 Bartın 05:52 Osmaniye 05:48 Batman 05:26 Rize 05:21 Bayburt 05:24 Sakarya 06:02 Bilecik 06:05 Samsun 05:37 Bingöl 05:26 Siirt 05:23 Bitlis 05:21 Sinop 05:40 Bolu 05:58 Sivas 05:38 Burdur 06:09 Şanlıurfa 05:37 Çanakkale 06:19 Şırnak 05:22 Çankırı 05:50 Tekirdağ 06:12 Çorum 05:44 Tokat 05:39 Denizli 06:14 Trabzon 05:24 Diyarbakır 05:30 Tunceli 05:30 Düzce 05:59 Uşak 06:11 Edirne 06:15 Van 05:15 Elazığ 05:32 Yalova 06:07 Erzincan 05:28 Yozgat 05:46 Erzurum 05:21 Zonguldak 05:54 Eskişehir 06:04 Gaziantep 05:43 Giresun 05:29 Gümüşhane 05:26 Hakkari 05:14 Hatay 05:50 Iğdır 05:10 Isparta 06:08 Kahramanmaraş 05:44 Karabük 05:52 Karaman 05:59 Kars 05:12 Kastamonu 05:47 Kayseri 05:47 Kilis 05:45 Kırıkkale 05:52 Kırklareli 06:14 Kırşehir 05:50 Kocaeli 06:04

Kurban Bayramı Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır?

Yılda sadece iki kez kılındığı için bayram namazının kılınışı sıkça unutulabiliyor.

Bayram namazı 2 rekattır ve cemaatle kılınır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denir.

1. Rekat: Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte 3 kez tekbir ("Allahu Ekber") alınır ve eller yana salınır (3. tekbirde bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.

2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sure okur. Ardından rükuya gitmeden önce yine 3 kez zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan doğrudan rükuya gidilir. Secdenin ardından oturulur ve selam verilerek namaz tamamlanır. Namazdan sonra bayram hutbesi dinlenir.