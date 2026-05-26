İslam aleminde büyük bir coşkuyla karşılanan Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba sabahı kılınacak bayram namazı ile başlıyor. Bayram namazını cemaatle birlikte camide eda etmek isteyen milyonlarca vatandaş, yaşadıkları şehirdeki namaz vaktini merak ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 il için 2026 Kurban Bayramı namaz saatlerini resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Her ilin coğrafi konumuna göre değişen namaz vakitlerini sizler için derledik.
İşte en çok merak edilen büyükşehirler başta olmak üzere, il il bayram namazı saatleri:
Büyükşehirlerde Kurban Bayramı Namazı Saat Kaçta? (27 Mayıs 2026)
Diyanet'in yayınladığı takvime göre üç büyükşehir ve çevre illerde bayram namazı vakitleri şu şekildedir:
-
İstanbul Bayram Namazı Saati: 06:06
-
Ankara Bayram Namazı Saati: 05:54
-
İzmir Bayram Namazı Saati: 06:20
-
Bursa Bayram Namazı Saati: 06:08
-
Antalya Bayram Namazı Saati: 06:10
(Not: Diğer tüm illerin namaz vakitlerini aşağıdaki tablodan kontrol edebilirsiniz.)
81 İl Kurban Bayramı Namaz Vakitleri Listesi
Güneşin doğuş saatine göre doğudan batıya doğru değişen 2026 bayram namazı saatleri rehberi:
|İl Adı
|Bayram Namazı Saati
|İl Adı
|Bayram Namazı Saati
|Adana
|05:51
|Konya
|05:59
|Adıyaman
|05:38
|Kütahya
|06:07
|Afyonkarahisar
|06:06
|Malatya
|05:37
|Ağrı
|05:14
|Manisa
|06:20
|Aksaray
|05:54
|Mardin
|05:29
|Amasya
|05:41
|Mersin
|05:54
|Antalya
|06:10
|Muğla
|06:19
|Ardahan
|05:12
|Muş
|05:23
|Artvin
|05:15
|Nevşehir
|05:50
|Aydın
|06:20
|Niğde
|05:52
|Balıkesir
|06:14
|Ordu
|05:32
|Bartın
|05:52
|Osmaniye
|05:48
|Batman
|05:26
|Rize
|05:21
|Bayburt
|05:24
|Sakarya
|06:02
|Bilecik
|06:05
|Samsun
|05:37
|Bingöl
|05:26
|Siirt
|05:23
|Bitlis
|05:21
|Sinop
|05:40
|Bolu
|05:58
|Sivas
|05:38
|Burdur
|06:09
|Şanlıurfa
|05:37
|Çanakkale
|06:19
|Şırnak
|05:22
|Çankırı
|05:50
|Tekirdağ
|06:12
|Çorum
|05:44
|Tokat
|05:39
|Denizli
|06:14
|Trabzon
|05:24
|Diyarbakır
|05:30
|Tunceli
|05:30
|Düzce
|05:59
|Uşak
|06:11
|Edirne
|06:15
|Van
|05:15
|Elazığ
|05:32
|Yalova
|06:07
|Erzincan
|05:28
|Yozgat
|05:46
|Erzurum
|05:21
|Zonguldak
|05:54
|Eskişehir
|06:04
|Gaziantep
|05:43
|Giresun
|05:29
|Gümüşhane
|05:26
|Hakkari
|05:14
|Hatay
|05:50
|Iğdır
|05:10
|Isparta
|06:08
|Kahramanmaraş
|05:44
|Karabük
|05:52
|Karaman
|05:59
|Kars
|05:12
|Kastamonu
|05:47
|Kayseri
|05:47
|Kilis
|05:45
|Kırıkkale
|05:52
|Kırklareli
|06:14
|Kırşehir
|05:50
|Kocaeli
|06:04
Kurban Bayramı Namazı Kaç Rekattır, Nasıl Kılınır?
Bayram namazının kılınışı sıkça unutulabiliyor.
Bayram namazı 2 rekattır ve cemaatle kılınır. Niyet edilirken "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" denir.
-
1. Rekat: Sübhaneke okunur. Ardından imamla birlikte 3 kez tekbir ("Allahu Ekber") alınır ve eller yana salınır (3. tekbirde bağlanır). İmam Fatiha ve sure okur, rüku ve secdeye gidilir.
-
2. Rekat: İmam önce Fatiha ve sure okur. Ardından rükuya gitmeden önce yine 3 kez zait tekbir alınır ve eller yana salınır. 4. tekbirde ise eller bağlanmadan doğrudan rükuya gidilir. Secdenin ardından oturulur ve selam verilerek namaz tamamlanır. Namazdan sonra bayram hutbesi dinlenir.