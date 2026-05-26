CHP’de gözler 30 Mayıs’ta Ankara’da yaşanacak hareketliliğe çevrildi. CHP lideri Özgür Özel ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aynı gün farklı noktalarda yurttaşlarla bir araya geleceği iddia edildi.

Edinilen bilgilere göre Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde partililerle ve vatandaşlarla buluşacak. Özgür Özel’in ise CHP Ankara İl Başkanlığı binasında program gerçekleştireceği iddia ediliyor. CHP kulislerinde konuşulanlara göre, Kılıçdaroğlu’na yakın isimler şimdiden çeşitli illerden Ankara’ya araç kaldırılması için hazırlıklara başladı. İllerden gelecek partililerle birlikte 30 Mayıs’ta Ankara’da geniş katılımlı bir program yapılacağı ifade ediliyor.

Parti içindeki olağanüstü kurultay tartışmalarının sürdüğü süreçte, aynı gün yapılacak bu iki ayrı buluşmanın CHP’deki güç dengeleri açısından kritik bir mesaj taşıdığı değerlendiriliyor.