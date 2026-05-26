Star TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Doğanın Kanunu için geri sayım başladı. Başrollerini Alperen Duymaz ile Özge Yağız’ın paylaştığı Ay Yapım imzalı dizinin yayın gününün çarşamba olacağı kulislerden sızan bilgiler arasında yer aldı. Dizinin tarihli ilk fragmanının ise bu akşam izleyiciyle buluşması bekleniyor.

İstanbul’da çekimlerine başlanan dizinin Urla sahneleri geçtiğimiz çarşamba günü çekilmeye başladı. Yapımın yayın tarihiyle ilgili son bilgilere göre dizi yetişmesi halinde 3 Haziran’da, aksi durumda ise 10 Haziran’da ekran macerasına başlayacak.

Doğanın Kanunu Dizisinin Konusu Ne?

Yönetmen koltuğunda Ali Bilgin ve Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturduğu dizinin senaryosunu ise Barış Erdoğan ile İlker Arslan kaleme alıyor.

Dizi, bir iş görüşmesinde küçük düşürdüğü Yaman’la yıllar sonra Urla’da yeniden karşılaşan Doğa’nın hikâyesini eğlenceli ve romantik bir anlatımla ekranlara taşıyacak. Zamanla birbirlerine aşık olan ikilinin ilişkisi dizinin merkezinde yer alacak.

Doğanın Kanunu Oyuncu Kadrosu

Yeni sezonda dikkat çeken yapımlar arasında gösterilen dizinin geniş oyuncu kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Alperen Duymaz – Yaman, Özge Yağız – Doğa, Hakan Yılmaz – Hulusi, Nur Yazar – Perihan, Seda Türkmen – Nesrin, Hülya Duyar – Adile, Onur Berk Arslanoğlu – Saffet, Bartu Zeytinci – Burak, Kübra Balcan – Vera, Olcay Yusufoğlu – Devin, Aziz Caner – Eren, Lara Aslan – Hediye, Yiğitcan Ergin – Mert, Yüksel Ünal – Kazım, Çağla Demir – Müjgan, Müttalip Müjdeci – Kamuran

