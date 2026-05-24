Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Niran Ünsal, jandarmadaki işlemleri ve Adli Tıp Kurumu’ndaki testlerin ardından serbest bırakıldı.

Serbest kalmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünsal, yaşanan süreç nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını belirtti. Hakkındaki iddialarla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden sanatçı, gerçeğin ortaya çıkacağına inandığını söyledi.

Ünsal açıklamasında kendisine destek mesajı gönderen sevenlerine de teşekkür etti. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çok sayıda kullanıcı sanatçıya destek mesajları paylaştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda ünlü isim hakkında işlem yapıldığı, dosyadaki incelemenin sürdüğü öğrenildi.