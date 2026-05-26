Sonsöz Gazetesi'nden Sümer Taşkıran'ın haberine göre;

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye gündemine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konuşmasına, Türkiye’nin içinde bulunduğu siyasi tabloyu “utanç dönemi” olarak nitelendirerek başlayan Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni sert sözlerle eleştirdi.

Türkiye’de hukuk düzeninin ve demokratik teamüllerin ağır şekilde zedelendiğini savunan Dervişoğlu, “Haksızlıklara şaşırmıyoruz. Adaletsizliklere şaşırmıyoruz. Yargının vesayetine şaşırmıyoruz. Çünkü bize olağanüstülüğü olağan diye kanıksatmaya başladılar” ifadelerini kullandı.

Son dönemde CHP’de yaşanan gelişmelere de değinen Dervişoğlu, ana muhalefet partisine yönelik müdahalelerin Türkiye demokrasisi açısından tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Türk siyasetinin önemli bir kurumu olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“CHP’ye yapılan operasyon, Türkiye’yi yönetenlerin hem çaresizliğini hem de bir sonraki adımını göstermektedir.”

Muhalefetin siyasi rekabet yerine yargı ve farklı yöntemlerle dizayn edilmeye çalışıldığını savunan Dervişoğlu, “Biz siyasi rakiplerini çeşitli yol ve yöntemlerle imha etmek yerine onlarla yarışmayı tercih eden bir siyasi iklimden yanayız” dedi.

“TÜRKİYE’Yİ KAYYIMLAR CUMHURİYETİNE DÖNÜŞTÜRMEK İSTİYORLAR”

Konuşmasının en dikkat çeken bölümlerinden biri ise “kayyım” çıkışı oldu. Türkiye’de farklı kesimlerin siyasi iradesine müdahale edildiğini öne süren Dervişoğlu, şu sözlerle iktidarı hedef aldı: “Cumhuriyetimizi maalesef bir kayyımlar cumhuriyetine dönüştürmek istiyorlar.”

Dervişoğlu, “Birinin milliyetçilere, bir başkasının Atatürkçülere, bir terör hükümlüsünün de Kürtlere kayyum atandığı bir düzendir bu” diyerek mevcut siyasi atmosferin toplumsal fay hatlarını derinleştirdiğini savundu.

“MİLLETİN SABRININ DA BİR SINIRI VAR”

Türkiye’de yaşanan ekonomik sıkıntılar ile siyasi krizlerin birbirinden bağımsız düşünülemeyeceğini ifade eden Dervişoğlu, hukuksuzlukların doğrudan vatandaşın sofrasına yansıdığını belirtti.

“Demokrasimizin ve hukukun yaşadığı her sarsıntı milletimizin sofrasını küçültmektedir” diyen Dervişoğlu, iktidara ve devlet kurumlarına çağrıda bulundu.

Konuşmasının en çarpıcı mesajlarından birini ise şu sözlerle verdi: “Unutmayın ki bu milletin sabrının da bir sınırı vardır. Ve milletin sandıkta attığı demokrasi tokadı başka hiçbir şeye benzemez.”

“BAYRAMI BİLE GÖLGELEYEN KARANLIK SİYASETİ REDDEDİYORUZ”

Yaklaşan Kurban Bayramı’na da değinen Dervişoğlu, toplumun sürekli kriz ve gerilim atmosferi içinde tutulduğunu söyledi.

“Bir bayram daha endişe, bir bayram daha gerilim, bir bayram daha sefalet yaşamak kaderimiz değildir” ifadelerini kullanan Dervişoğlu, Türkiye’nin huzur, adalet ve güven ortamına yeniden kavuşması gerektiğini dile getirdi.

"BU YAŞANANLAR TÜRKİYE’YE YAKIŞMIYOR"

Basın toplantısının soru-cevap bölümünde, CHP kurultayına ilişkin “mutlak butlan” kararı sonrası yaşanan parti içi kriz ve bunun diğer siyasi partiler açısından emsal oluşturup oluşturmayacağı soruldu.

Soruyu yanıtlayan Dervişoğlu, sürecin Türk siyaseti açısından ciddi riskler taşıdığını belirterek şöyle konuştu: “Çok olumsuz etkiler pek tabiidir ki… Demokrasinin, hukukun, adaletin ve anayasal hakların korunmasından yanayım. Bir kişinin siyaset yapma hürriyetini ve ehliyetini elinden alamazsınız.” Yaşananların yalnızca CHP ile sınırlı kalmayabileceğine dikkat çeken Dervişoğlu, “Eğer niyet kötüyse çok şey olabilir. Ben siyasette niyetin doğru yerde tutulmasından yanayım. Yoksa bu yaşananlar Türkiye’ye yakışmıyor” ifadelerini kullandı.

“BU KAVGAYI TÜRK MİLLETİ KAZANACAK”

Konuşmasının sonunda birlik, demokrasi ve hukuk vurgusu yapan Dervişoğlu, Türkiye’nin yaşadığı tüm kırılmaları aşacak güce sahip olduğunu söyledi. Dervişoğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Bu günler geçtiğinde akıllarda haklı ile haksızın, adalet ile adaletsizliğin, demokrasi ile tek adamlığın kavgası kalacak… Ve bu kavgayı mutlaka Türk Milleti kazanacaktır.”