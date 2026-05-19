19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Mustafa Kemal Atatürk’ün 1919’da Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesinin yıl dönümünde yurt genelinde coşkuyla kutlanıyor.

Tuncay Şaş, 19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesine dikkat çekti.

“Bağımsızlık Hareketi Tüm Yurda Yayıldı”

Mesajında 19 Mayıs 1919’un tarihi önemine vurgu yapan Şaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da başlattığı bağımsızlık hareketinin kısa sürede tüm yurda yayıldığını ve milletin azim ve kararlılığıyla büyük zafere ulaşıldığını ifade etti.

Atatürk’ün Gençliğe Güveni

Mesajda Atatürk’ün gençliğe yönelik sözlerine de yer verildi. Gençlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatı olduğuna dikkat çekilerek, Atatürk’ün Cumhuriyeti gençlere emanet ettiği vurgulandı.

Şehitler ve Gaziler Unutulmadı

Tuncay Şaş mesajında, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm İstiklal mücadelesi kahramanlarını rahmetle andı, şehitler ve gaziler için minnet ve şükran dileklerini iletti.