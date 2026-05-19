Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulunan Göktaş, sosyal medya kullanımına yönelik çalışmaların ilgili kurumlarla koordineli şekilde yürütüldüğünü belirtti.

Çocuklar için güvenli dijital alan hedefi

Bakan Göktaş, 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik ülkeye özgü bir model oluşturulduğunu ifade ederek, çocukların yaş ve gelişimlerine uygun olmayan içeriklerden korunmasının amaçlandığını vurguladı.

Düzenleme kapsamında güvenli dijital alanların oluşturulacağı ve kontrollü kullanımın teşvik edileceği bildirildi.

Çalışma grubu kuruldu

Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grubunun kamu kurumları ve paydaşlarla birlikte süreci yürüttüğü belirtildi. Yönetmeliğin kısa sürede tamamlanarak uygulamaya alınması planlanıyor.

Yaş doğrulama sistemi geliyor

Yeni düzenlemeyle birlikte sosyal medya platformlarına yönelik yükümlülükler kapsamında yaş doğrulama sistemlerinin de devreye alınacağı açıklandı. Bu sistemin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Siber Güvenlik Başkanlığı koordinasyonunda geliştirileceği ifade edildi.

e-Devlet dahil farklı doğrulama yöntemlerinin kullanılacağı sistemle, sosyal ağ sağlayıcılarının daha sıkı denetlenmesi hedefleniyor.

6 ay içinde yürürlük hedefi

Bakan Göktaş, hazırlanan yönetmeliğin tamamlanmasının ardından düzenlemenin Türkiye genelinde fiilen yürürlüğe gireceğini belirtti. Yeni uygulamayla çocukların dijital ortamda daha güvenli bir şekilde yer alması amaçlanıyor.