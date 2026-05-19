4 yıldır mayıs ayının üçüncü haftasında yapılan etkinliğin düzenleyicisi, şair, yazar ve gazetemizin köşe yazarı Hikmet DÖNMEZ, bu yıl beşinci etkinliğe imzasını attı.

Programın sunumunu, geçmişte pek çok radyoda program yapan şimdi ise Meteorolojinin Sesi Radyosu’nda haftada iki gün program yapan Emel KAMALI yaptı.

Şair Dönmez ’in, açılış konuşmasından sonra, Şair Ömer ÖNEREN ’in; şiire, şaire ve sanat adına dayanışmaya dair konuşmasının ardından, Ateş ERDOĞAN, Cihat SOLMAZ, Esen AŞCI, Haydar ÜNAL, Mehmet ÖZER, Nermin SAVAŞ ATABEY, Ozan Çağdaş, Tolga KÖKSAL (Can Yoldaş), Zaim GÜZEL ve Züleyha ŞEN BAYKARA kendi şiirlerini seslendirdiler.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte; Grup Günyüzü, Grup Şahmaran ve Gülseren KILIÇ ezgilerini seslendirdiler.

Program boyu video ve fotoğraf çekim yapan ÇAY ARASI ve KAHRAMANI SENSİN TV ekibi kayıtlarıyla günü ölümsüz kıldılar.

Konuklar arasındaki şairlerin de şiirlerini seslendirdiği etkinlikte katılımcılara günün anısına Teşekkür Belgeleri verildikten sonra, 2027 yılında, mayısın üçüncü haftasında 6. İMGELERİN ÇIĞLIĞI etkinliğinde buluşmak için sözleşerek, şarkılar türküler eşliğinde etkinlik sona erdi.